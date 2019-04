Was tun Stars nicht alles für den Erfolg: Richard Madden (32) ist schon lange aus seiner Rolle des Game of Thrones-Hotties Rob Stark herausgewachsen. Für die BBC-Produktion "Bodyguard" heimste er sogar einen Golden Globe ein und spielt im Elton John-Biopic "Rocketman" den Geliebten und Manager des Megastars John Reid. Doch um sich in Hollywood einen Namen zu machen, muss ein Schauspieler alles geben – und Richard soll sich für seine Karriere regelmäßig die Haare färben!

Ein Insider verriet The Sun, dass der Golden-Globe-Gewinner seine Haare färbt, nachdem er seinen Freunden gestanden haben soll, er würde sich vor "vorzeitige Ergrauung" fürchten. Und tatsächlich: Beim Vergleich von Bildern von Filmsets und Schnappschüssen vom roten Teppich fällt auf, dass sich bei Richards Naturhaarfarbe eigentlich eine weiße Strähne oberhalb der Stirn befindet. In Filmen ist davon jedoch nichts zu sehen. "Er schämt sich nicht für die weiße Strähne, aber er weiß, dass bestimmte Rollen einen speziellen Look verlangen, also färbt er sie, wenn es nötig ist", erklärt die Quelle.

Obwohl ihm die weißen Haare nicht unangenehm seien, möge er es nicht, "wenn die Leute sie anstarren und er hofft darauf, dass es bei einer ordentlichen Strähne bleibt". Wie findet ihr Richards erste graue Haare? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Richard Madden im November 2018

Getty Images Richard Madden, Serien-Star

Getty Images Richard Madden bei den GQ-Awards im September 2018

