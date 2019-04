Diese Nachricht hatte am Dienstag für große Augen bei den Fans des britischen Königshauses gesorgt: Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) meldeten sich mit einem eigenen Account auf Instagram! Nach nur wenigen Stunden knackten die werdenden Eltern die Zwei-Millionen-Follower-Marke – ein absoluter Rekord! Nun scheint es, als würden sich die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann dem nächsten Portal widmen: Harry und Meghan könnten schon bald auch Twitter-Posts absetzen!

Der Grund für die wilden Spekulationen: Bisher hatte Kevin Keiley laut Daily Mail auf Twitter das Profil mit dem Namen “sussexroyal” betrieben – also genau der Name, den auch Harry und Meghan für ihr Instagram-Profil gewählt haben. Wie ein Screenshot beweist, den die britische Tageszeitung teilte, ist der Account des Royal-Fans allerdings nicht mehr aufrufbar. Kevin hat stattdessen unter “sussexroyal2” einen zweiten Kanal eröffnet. Ist das ein Hinweis darauf, dass sich der Ex-Suits-Star und der Thronanwärter den Namen gesichert haben? “Jetzt warten wir auf ihren Twitter-Account”, schrieb beispielsweise ein aufgeregter User. Bisher haben sich der Kensington Palace und auch Kevin nicht zu den Spekulationen geäußert.

Harry und Meghan dürften gerade auch andere Dinge im Kopf haben. Erst am Donnerstag sind die 37-Jährige und ihr Schatz in ihr neues Domizil nach Frogmore Cottage auf Schloss Windsor gezogen – und das nur wenige Wochen vor der Geburt ihres ersten Kindes.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019 in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko, 2019

