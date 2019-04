Geht es in ihrer Beziehung jetzt wirklich im Schnellschritt voran? Vor Kurzem ließ Amber Rose (35) immerhin schon überraschend die Baby-Bombe platzen: Nur wenige Monate nach dem Paar-Outing mit Rapper A.E. verkündete das Model, dass die zwei bereits ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Jetzt sieht es beinahe so aus, als wollten die werdenden Eltern ihre Liebe noch weiter zelebrieren: Amber trägt plötzlich einen Klunker am Finger!

Auf ihrem Instagram-Account postete die werdende Mutter eine Aufnahme, die sie offensichtlich mit der Frontkamera eines Handys aufgenommen hatte. In dem spiegelverkehrten Clip präsentiert Amber ihren derzeit liebsten Schmuck. Nach Schwenkern über ihre funkelnden Ohrringe und Halsketten lenkt die 35-Jährige den Löwenanteil der Aufmerksamkeit auf ihren Ringfinger, den ein XXL-Diamant ziert. Den Stein trägt sie an ihrer linken Hand, wo in den Vereinigten Staaten der Verlobungsring hingehört!

Obwohl die Kurzhaar-Blondine in dem dazugehörigen Kommentar dem Juwelier und nicht ihrem Partner für das Geschenk dankt, sind sich ihre Follower sicher: A.E. hat ihr das Schmuckstück bestimmt während eines Antrags überreicht! "Hat sie uns nun ganz subtil verraten, dass sie verlobt ist?", lautete nur einer von vielen Rückmeldungen dieser Art.

Instagram / amberrose Amber Rose, Netz-Star

profX/MEGA Amber Rose mit Rapper A.E. beim "Amber Rose SlutWalk 2018" in Los Angeles

Instagram / amberrose Amber Rose, Schauspielerin

