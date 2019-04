War diese Aktion von Temptation Island-Kandidat Janis Scotti zu krass? In der sechsten Folge der heißen Kuppelshow darf der 22-Jährige mit zwei Single-Girls ausgehen – um diesen besonderen Anlass gebührend zu feiern, überreden die Verführerinnen Patrizia und Maria den Studenten, sich gemeinsam tätowieren zu lassen! Tatsächlich stimmt Lisas Partner zu und die drei begeben sich spontan ins nächste Tattoo-Studio, wo sie sich als Erinnerung an die Show die Umrisse der thailändischen Insel stechen lassen. Als die restlichen Kandidaten anschließend in der Villa von der Nummer erfahren, zeigen sie sich mächtig geschockt!

"Wenn ich von mir persönlich ausgehe, wäre ich an Lisas Stelle ziemlich sauer", stellt Teilnehmerin Lena klar und erklärt: "Maria und Patritzia haben auch gesagt, wenn sie da jetzt draufgucken, ist das halt eine Verbindung mit Janis." Das sieht Partyhengst Salvatore ganz ähnlich: "Ich würde jetzt kein Tattoo machen, was die Mädels machen würden. Das ist ja so wie so ein Partner-Tattoo, Dreier-Tattoo – das verbindet natürlich auch, und er hat ja auch 'ne Freundin."

Janis selbst hat ein wenig Bammel vor der Reaktion seiner Partnerin, die das Ganze wegen ihres Dates mit Anthony noch nicht mitbekommen hat: "Ich habe gar keine Ahnung, was Lisa dazu sagen wird – so etwas sollte man wohl besser mit seinem Partner abklären", gibt der Fitness-Liebhaber zu. Was denkt ihr, wie Lisa auf seine neue Körperkunst reagieren wird? Stimmt ab!

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, vergebene "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Teilnehmer bei "Temptation Island"

Anzeige

TVNOW / Sergio del Amo Janis Scotti und Ex-Bachelor-Girl Lisa-Marie Sauer, "Temptation Island"-Paar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de