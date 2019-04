Mindy Kaling (39) ist nicht nur Autorin, Comedian und Schauspielerin: Sie ist auch bekennende Fashionista und Mama ihrer kleinen Tochter Katherine. Gerade eben hat Mindy außerdem einen fetten Werbedeal mit DWS, einem amerikanischen Schuheinzelhändler an Land gezogen. Der Clou: Als junges Mädchen kaufte die Powerfrau dort selbst ein und kann nun für ihre Leidenschaft Werbung machen. Kein Wunder also, dass Mindy Angst davor hat, ihre Tochter könnte keinen Sinn für Mode haben!

"Wenn meine Tochter keine Lust auf Shopping hat, bin ich geliefert", erzählt die 39-Jährige im Interview mit People. "Ich meine, meine Mama und ich haben nie gemeinsam Sport gemacht, wie zum Beispiel wandern. Wir fühlten uns durchs Shopping verbunden und sie liebte Klamotten und Fashion genauso wie ich." Offenbar hofft Mindy also, dass sie dieses Mode-Gen an ihre Tochter weitervererbt hat. Immerhin könnte sie sich sogar vorstellen, in der Zukunft als Designerin zu arbeiten: "Ich wollte schon immer eine eigene Modekollektion. Ich weiß zwar nicht, ob ich jemals die Zeit dafür finde, aber ich denke, das wäre unglaublich."

Und auch, wenn Mindy selbst als Fashion-Vorbild gilt, hat sie in Sachen Style ihren ganz eigenen Promi-Liebling: Sandra Bullock (54). "Sie sieht immer absolut umwerfend aus, aber nur, weil sie dem Ganzen scheinbar nicht so viel Wichtigkeit beimisst", so die 39-Jährige.

Getty Images Mindy Kaling im Januar 2019

Getty Images Mindy Kaling bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Mindy Kaling beim Sundance Film Festival 2019

