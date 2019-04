Sie war in jungen Jahren schon ganz unten! Halsey (24) wurde im Alter von 19 Jahren von ihren Eltern rausgeworfen, nachdem sie das College abgebrochen hatte. Allein und völlig mittellos lebte sie in den Straßen von New York. Nun beichtete der heute 24-jährige Weltstar, dass er nicht einmal Geld für Essen hatte und über einen drastischen Schritt nachgedacht habe: Halsey wollte ihren Körper verkaufen!

Wie die Daily Mail berichtet, erzählte Halsey auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung für obdachlose Jugendliche von ihrer schweren Zeit ohne festen Wohnsitz. "Während meine Freunde Dekoration für ihr Studentenwohnheim ausgesucht haben, überlegte ich, ob ich nicht einen Fremden in mich eindringen lassen sollte, um meine nächste Mahlzeit bezahlen zu können", gestand die Sängerin. Ihr letztes Geld habe sie in Energydrinks investiert, um die Nächte wach zu bleiben und nicht an unsicheren Orten schlafen zu müssen.

Die Musik erwies sich schließlich als Rettung: Eines Tages schaffte es die Obdachlose, eine Party in einem Hotel zu besuchen, wo sie lediglich auf einen sicheren Schlafplatz gehofft habe. Dort traf sie auf einen Menschen aus der Musikbranche, der ihr eine Aufnahmesession in einem Studio organisierte. Nur wenige Wochen später eroberte ihr Hit “Ghost” die Charts. Heute besitzt Halsey eine luxuriöse Villa in Los Angeles.

Getty Images Halsey bei den iHeartRadio Music Awards 2019

Getty Images Halsey im Dezember 2018

Getty Images Halsey bei einem Auftritt im Dezember 2017

