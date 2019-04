Das ist eine echte Premiere: In der Vorschau für die neue Folge der Reality-Show Keeping up with the Kardashians ist zu sehen, dass Rapper Kanye West (41) innerhalb des Formats erstmals ein Interview vor der Kamera gibt. Am Sonntag wird die neue Folge der 16. Staffel ausgestrahlt – unter anderem wird darüber gesprochen, wie Kanye und seine Frau Kim Kardashian (38) sich damit fühlen, zum vierten Mal Eltern zu werden.

Kanye erklärte zu der Interviewsituation: "Es ist das erste Mal, dass ich das mache. Ich versuche eigentlich gar nicht, das gut zu machen." Er begebe sich nur in diese Lage, weil auch der Kinderfilm "Die Unglaublichen – The Incredibles" mit eingeblendeten Gesprächen beginne: "Die Superhelden geben Interviews. Die Ehefrau hat einen großen Hintern. Und ich finde, unser Leben wird mehr und mehr und mehr wie in 'The Incredibles', bis wir schließlich fliegen können", so der Rapper.

Kim hingegen sieht der Zukunft wohl etwas ernster entgegen. In der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (44) erklärte sie kürzlich, sie wäre ein wenig gestresst bei dem Gedanken, ein weiteres Baby in der Familie willkommen zu heißen: "Mein Haus ist so voll. Aber ich habe gehört, dass Eltern von vier Kindern am aufgeklärtesten und entspanntesten sind."

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Versace-Fashion-Show in New York City

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

