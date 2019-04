Es war ziemlich knapp! Lukas Rieger (19) und seine Tanzpartnerin Katja Kalugina (25) konnten in der vergangenen Folge von Let's Dance die Zuschauer einfach nicht überzeugen. Trotz solider Jury-Bewertung mussten die beiden ihre Tanzschuhe wieder gegen Straßenschuhe eintauschen und die Sendung verlassen. Doch für die Frohnatur ist der Abschied vom Tanzparkett kein Grund, um Trübsal zu blasen: Lukas schickte stattdessen lieber aufmunternde Worte an seine Fans!

Der 19-Jährige meldete sich nach seinem Ausscheiden jetzt zurück bei seinen Followern. In seiner Instagram-Story wandte er sich direkt an seine rund 1,8 Millionen Anhänger: "Es ist okay, wenn du einen schlechten Tag hast, das bedeutet nicht, dass du ein schlechtes Leben hast." Weiterhin versprach er seinen Fans, ab sofort wieder musikalisch für sie da zu sein: "Ich hoffe, ich kann euch mit meinen Songs glücklich machen."

Bereits am Abend seines "Let's Dance"-Abschieds hatte der Musiker via Social Media angekündigt, im Mai dieses Jahres ein neues Album herausbringen zu wollen und schrieb dazu in einem Post: "Wenn sich eine Tür schließt – öffnet sich die nächste."

Getty Images Lukas Rieger im Dezember 2018 in Bochum

ActionPress / Thomas Burg Katja Kalugina und Lukas Rieger 2019 in Köln

P.Hoffmann/WENN.com Lukas Rieger im März 2019 in Essen

