Am Sonntag, dem 31. März, wurde Nipsey Hussle (✝33) erschossen. Die tödlichen Schüsse trafen den Rapper auf offener Straße vor seinem Modeladen in Los Angeles. Nipseys mutmaßlicher Mörder, der 29-jährige Eric Holder, der früher derselben Gang angehörte wie auch der Musiker, wurde mittlerweile festgenommen. Ihm droht lebenslange Haft. Nipseys Großmutter Margaret Boutte hat jetzt erzählt, wie die Familie von der schockierenden Todesnachricht erfuhr.

Im Interview mit dem US-Sender CBS erzählt Margaret, sie sei an dem Morgen gemeinsam mit Nipseys Bruder Samiel Asghedom zu Hause gewesen, als ihn die verstörende Nachricht erreichte. "Er bekam den Anruf und rannte einfach los. Das tat er sonst nie am Morgen", erzählt die ältere Dame. "Ich habe sofort seine Mutter angerufen. Ich habe gesagt: 'Engel, es muss etwas passiert sein.' Ich erklärte: 'Samiel ist aufgesprungen, er hat nicht geduscht, er ist ganz schnell weg gewesen.'" Margaret zufolge traf Samiel am Tatort ein, als sein Bruder noch lebte.

Das deckt sich auch mit Samiels Aussage in der Los Angeles Times. Er hatte dem Blatt berichtet, dass er vom Haus seiner Oma unter Missachtung aller roten Ampeln mit dem Auto zu seinem jüngeren Bruder gefahren sei. Beim Eintreffen habe er diesen mit einer Schusswunde im Bein vorgefunden. Er atmete noch. Erst als ihn die Sanitäter in den Krankenwagen luden, habe er die Schusswunde im Hinterkopf gesehen – und angefangen zu beten.

LAPD / MEGA Eric Holder, vermeintlicher Mörder von Nipsey Hussle

Getty Images Nipsey Hussle beim #REVOLVEfestival in La Quinta

Getty Images Nipsey Hussle im Juni 2018 in Los Angeles

