Sie sind eines der absoluten Traum-Paare der Musikszene – die Rede ist natürlich von Gwen Stefani (49) und Blake Shelton (42)! Seit über drei Jahren schweben die beiden auf Wolke sieben und zeigen nur zu gern ihre Gefühle füreinander – sei es auf Social Media oder dem roten Teppich. Jetzt war das Paar aber offensichtlich wieder im absoluten Liebes-Rausch: Im Netz teilte Gwen eine ziemliche verliebte Fotostrecke mit ihrem Freund Blake!

In ihrer Instagram-Story konnte sich die ehemalige No Doubt-Frontfrau gar nicht so richtig entscheiden, welches der verschmusten Pics sie von sich und dem Country-Star teilen soll. So wählte die dreifache Mama prompt zwei Schwarz-Weiß-Pics für die Bilderstrecke aus. Total verliebt busselt der 42-Jährige seine Liebste auf den Fotos ab und Gwen scheint es sichtlich zu genießen!

Erst vor einigen Monaten schwärmte Blake in den höchsten Tönen von seiner Herzensdame. "Gwen und ich, wir daten nicht nur. Unsere Beziehung war Bestimmung. Ich habe von Gwen mehr gelernt, ein Mensch zu sein und als Mensch zu wachsen, als von irgendjemandem zuvor in meinem ganzen Leben", erzählte er total begeistert in der US-amerikanischen Today Show.

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im April 2019

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker-Pärchen

