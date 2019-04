Mehr als nur Kollegen! Momentan hat Ulrike Frank (50) das Set von Gute Zeiten, schlechte Zeiten gegen das Tanzparkett getauscht. Auf der Let's Dance-Bühne versucht sie derzeit, sowohl das Publikum als auch die Jury mit ihrer Darbietung zu begeistern. Ihre Serienkollegen stehen ihr aber offenbar nicht nur vor der Kamera, sondern auch im Tanzstudio zur Seite: Gemeinsam mit ihren GZSZ-Kollegen genoss Ulrike nun eine ihrer wohlverdienten Trainingspausen!

Auf Instagram veröffentlichte die 50-Jährige nun ein Foto, das sie über beide Ohren strahlend neben ihren Schauspielkollegen Valentina Pahde (24) und Thomas Drechsel (32) zeigt. "Kurz auftanken bei meiner geliebten GZSZ-Familie", betitelte sie den Schnappschuss in der Bildunterschrift. Die schlichte Liebeserklärung an ihre Kollegen unterstrich sie zusätzlich mit zwei roten Herz-Emojis.

Ob Ulrike Frank der prominente Support am kommenden Freitag auch in die nächste Runde verhelfen wird? Ihre Chancen auf den Sieg scheinen derzeit jedenfalls nicht schlecht zu stehen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die GZSZ-Darstellerin eine deutliche Steigerung hinlegen können. Die Jury belohnte ihren Tango sogar mit satten 21 Punkten!

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank und Valentina Pahde im Februar 2019

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank im März 2019

Getty Images Ulrike Frank und Robert Beitsch im April 2019 bei "Let's Dance"

