Des Shawns Freude ist des Justins Leid! Für seine musikalischen Erfolge wurde Shawn Mendes (20) vor Kurzem von einer renommierten Zeitschrift zum Prince of Pop gekrönt. Eine enorme Ehre für den "Stitches"-Interpreten, der im zarten Alter von 20 Jahren schätzungsweise bereits über 44 Millionen Tonträger verkaufen konnte. Eine Person war mit dieser Ehrung aber offenbar ganz und gar nicht einverstanden: Kontrahent Justin Bieber (25)!

Auf Instagram veröffentlichte Shawn ein Bild der Titelseite des The Observer Magazine. Zu sehen ist der Schriftzug "Prince of Pop", der sich über ein Foto von Shawn spannt. "Danke euch!", freute sich der frischgebackene Titular in der Bildunterschrift. Während sich einige Fans mit dem Ausgezeichneten freuten, schienen andere von den Geschehnissen weitaus weniger entzückt zu sein. "Du musst schon ein paar Rekorde mehr brechen, um mich vom Thron zu stoßen", schmälerte jemand Shawns Freude in der Kommentarspalte. Und dieser Jemand war ausgerechnet Justin Bieber, der für seinen verbalen Seitenhieb auch noch in kürzester Zeit mit über 35.000 Likes belohnt wurde!

Ob es bei der Stichelei zwischen Shawn und Justin möglicherweise weniger um den Titel selbst, sondern vielmehr um Hailey (22) ging? Schließlich war sie – Gerüchten zufolge – vor ihrer Verlobung mit Justin Bieber kurzzeitig mit Shawn liiert und das sorgte zwischen den beiden Konkurrenten bereits des Öfteren für Zündstoff.

Getty Images Shawn Mendes im Februar 2019 in London

Getty Images Justin Bieber im September 2018 in New York

Getty Images Hailey Bieber im November 2018 in West Hollywood

