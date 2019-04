Ist sie doch noch nicht bereit für etwas Neues? Im Juli vergangenen Jahres war die Beziehung von Nikki Bella (35) und John Cena (41) überraschend zerbrochen. Während sich der Wrestler erst vor wenigen Tagen verliebt mit einer Frau zeigte, schien es, als hätte auch seine einstige Verlobte einen neuen Mann gefunden: Nikki postete vor rund zwei Wochen ein süßes Pärchen-Pic mit Artem Chigvintsev. Aber das scheint zumindest für die Ex-Wrestlerin noch nichts Ernstes zu sein!

Nachdem Nikki den Instagram-Schnappschuss, auf dem sie Artem liebevoll auf die Wange küsst, geteilt hatte, wurde sie mit Glückwünschen von ihren Fans überschüttet – und war davon sehr verwirrt, wie sie nun gegenüber People zugab. "Ich habe ein Foto von uns gepostet, weil wir uns gedatet haben und Spaß hatten. Dann hat jeder gesagt, wir wären zusammen", erinnerte sich die Reality-Beauty. Ihre Zwillingsschwester Brie (35) habe ihr dann die Social-Media-Welt erklärt: "Nun, du hast ein Bild gepostet, das macht es offiziell." Nikki betonte allerdings, dass sie "nicht komplett vergeben" sei. Sie und Artem hätten allerdings eine tolle Zeit: "Ich bete ihn an."

Ob ihr Ex John für mehr einfach noch einen zu großen Platz in ihrem Herzen einnimmt? Erst vor wenigen Wochen hatte die 35-Jährige in einem Trailer zum Staffelfinale ihrer Reality-Show "Total Bellas" in einem Gespräch mit Brie offenbart: "Egal, was passiert, wenn ich ihn das nächste Mal mit jemandem sehe, wird es mich umbringen."

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

Getty Images Brie und Nikki Bella bei einem Event in New York City

Getty Images John Cena und Nikki Bella

