Jetzt ist es offiziell! Vor Kurzem mussten Fans der WWE-Superstars Nikki Bella (35) und John Cena (41) einen Schock verkraften: Die Wrestling-Diva und der "Word Life"-Star hatten sich im Ring verlobt, doch sie lösten ihre Bindung wieder auf und nach einigem hin und her haben sie sich mittlerweile sogar getrennt. Doch zuletzt schien Nikki wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben, sie wurde turtelnd mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen. Und jetzt bestätigt die 35-Jährige die Gerüchte: Sie datet Artem Chigvintsev!

Der Profitänzer hatte in der ABC-Show Dancing with the Stars mit Nikki eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt. Im Finale der vierten Staffel von "Total Bellas", der Reality-Show von Nikki und ihrer Schwester Brie, erzählt die Diva von ihren Frühlingsgefühlen: "Ich habe eine Menge Spaß." Zudem habe sie viel mit dem russischen Profitänzer gemeinsam. Auch bei Instagram postete sie ein süßes Bild mit dem 36-Jährigen, auf dem sie ihn auf die Wange küsst.

Und was ist mit ihrem Ex-Verlobten? Der soll sich für Nikki freuen. Ein Bekannter von John sagte Hollywood Life: "Wenn Nikki die Liebe woanders findet, freut er sich für sie und wird niemals etwas Schlechtes über die beiden sagen."

Matt Winkelmeyer/Getty Images Nikki Bella und John Cena im Juli 2017 in Los Angeles

Getty Images Nikki Bella auf einem Event, 2019

Getty Images Artem Chigvintsev, Profitänzer

