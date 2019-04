Channing Tatum (38) hatte Muffensausen! Durch seine Hauptrollen in den Filmen "Magic Mike" und "Magic Mike XXL" sollte der Schauspieler eigentlich bereits in Übung sein, was die Darstellung angeht und dennoch hatte er noch Bammel vor der Premiere des gleichnamigen Musicals am Broadway. Im Netz teilte der Frauenschwarm jetzt ein Video von den Proben. In dem Clip nennt er auch den Grund für seine Aufregung.

Die Besetzung des Musicals habe den Hollywood-Hottie sehr verunsichert, so sehr, dass er sich beinahe nicht getraut hätte, zu den Proben zu gehen. Er erklärt in dem YouTube-Video: "Es ist nicht so, dass ich nicht hingehen will, ich bin einfach wirklich sehr eingeschüchtert von ihnen. Seht, sie sind so gut. Sie sind so ziemlich die Besten in dem, was sie tun, und ich weiß nichts von Musicals!" Bereits zuvor gab Channing zu, dass die gut trainierten Körper ihn auch an seiner eigenen Fitness hätten zweifeln lassen. Der 38-Jährige, der früher selbst als Stripper gearbeitet hatte, habe lange trainiert, um einen Auftritt "oben ohne" in Erwägung zu ziehen.

Nach Erscheinen der Filme gab es von "Magic Mike" bereits eine Live-Show in Las Vegas. Das Musical, das auf dem Buch von "Riverdale"-Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa basieren wird, soll im Vergleich dazu allerdings eine etwas abgeänderte Handlung präsentieren. Das Stück wird am 30. November in Boston Premiere feiern – 2020 soll es dann an den New Yorker Broadway kommen.

ActionPress / Big Pictures Australia Channing Tatum bei der "Magic Mike XXL"-Premiere in Sydney

ActionPress / United Archives GmbH "Magic Mike"-Szene

Getty Images Channing Tatum bei der Premiere von "Magic Mike Live" in London

