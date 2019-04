Schauspielerin Birte Glang (36) ist erst vor wenigen Monaten aus Los Angeles nach Deutschland gezogen. Ein Grund: Die 38-Jährige steht endlich wieder fürs deutsche Fernsehen vor der Kamera. Nicht nur spielt sie also bei Alles was zählt eine Fitnesstrainerin, auch mit ihrem eigenen Fitnessprogramm trainierte sich die Blondine nach der Geburt ihres ersten Sohnes einen super-sexy After-Baby-Body an. Und den soll jetzt jeder sehen: Birte zog sich für den Playboy aus – und ziert sogar das Cover!

Wie die ehemalige Unter uns-Darstellerin auf ihrer Instagram-Seite schreibt, sei sie sehr stolz, sich auf das Nackt-Abenteuer eingelassen zu haben. "Zugegeben: Die meisten hätten mich wahrscheinlich nicht im Heft und auf dem Cover des Playboys vermutet. Ich vor einem Jahr auch noch nicht", kommentiert Birte ihren Post. Sie habe aber unbedingt zeigen wollen, dass sie sich unglaublich wohlfühle. "Mir ist egal, was andere davon halten", führt die junge Mama aus.

Für Birte sei es wichtig gewesen, dass die Pics natürlich sexy aussehen und nicht "over the top" sind. "Ich bin eine moderne Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht", fügt das Model an. Im Endergebnis könne sich Birte gut wiedererkennen. Die Fotos seien natürlich und geradlinig, genau so wie sie.

Getty Images Birte Glang 2017

Getty Images Birte Glang in Berlin

Getty Images Birte Glang in München

