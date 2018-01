Birte Glang (35) ist vier Monate nach der Geburt ihres Sohnes wieder topfit, doch ihr trainierter After-Baby-Body kommt nicht von ungefähr. Schon während ihrer Schwangerschaft absolvierte die frühere Unter uns-Darstellerin ihr tägliches Work-out. In Los Angeles arbeitete sie an ihrem eigenen Fitnessratgeber Move it Mama. Im Bild-Interview sprach die 35-Jährige über ihren Abnehmerfolg: "Ich hab direkt wieder in meine Jeans gepasst."