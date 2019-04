More Heidi! So lautet das Motto der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel. Heidi Klum (45) steht zum ersten Mal seit 14 Jahren als alleinige feste Jurorin vor ihren Kandidatinnen. Während die Modelmama früher auch mal ein Shooting ausließ, ist sie zurzeit dauerhaft an der Seite ihrer Schützlinge. Aber trifft das auch auf privater Ebene zu? Im Promiflash-Interview klärt ein Nachwuchs-Model auf!

Bei der Eröffnung des House of #berlincolours im Madame Tussauds in Berlin berichtet Kandidatin Theresia Fischer von ihren Erfahrungen mit dem Topmodel: "Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich hatte das Glück, fünf Minuten mit ihr alleine zu haben. Sie hat mich bestärkt in dem, was ich mache und wie ich bin." Heidi habe ihr demonstriert, dass sie auch nur ein normaler Mensch sei und genau das habe auf Theresia sehr sympathisch und authentisch gewirkt.

Dass die vierfache Mutter in Bezug auf ihr Privatleben "More Heidi" zeigt, bewies sie bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung. In der Sendung meldete sie sich bei ihren Mädchen und präsentierte stolz den Klunker, den sie nur Tage zuvor von ihrem Zukünftigen Tom Kaulitz (29) erhalten hatte. Theresia erinnert sich an diesen Augenblick zurück: "Sie war ja auch in einem ganz privaten Moment. Es war ja auch einfach schön, weil sie einfach gesagt hat: 'Okay, ich nehme euch jetzt mit zu mir nach Hause.'"

Instagram / theresia.gntm.2019 Model Theresia Fischer

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Februar 2019 in West Hollywood

Anzeige

Instagram / theresia.gntm.2019 Theresia Fischer, Model

Anzeige

Findet ihr, dass Heidi Klum den Kandidatinnen in diesem Jahr nähersteht als sonst? Ja, total. Nein, das kommt mir nicht so vor. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de