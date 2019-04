Dürfen sich die Fans von Justin Bieber (25) schon bald auf eine Überraschung freuen? Bereits mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass der Musiker mit "No Brainer" – einer Kollaboration mit DJ Khaled (43), Quavo (28) und Chance the Rapper (25) – zum letzten Mal musikalisch von sich hören ließ. Im vergangenen Monat kündigte er schließlich offiziell eine musikalische Schaffenspause an – natürlich sehr zum Missfallen seiner Anhänger. Die traurigen Beliebers könnten aber schon bald wieder Grund zur Freude haben: Insidern zufolge soll Justin nämlich bereits nächste Woche Musik-Nachschub liefern!

Gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenportal TMZ ließen Insider aus der Musikindustrie vor Kurzem verkünden: Justin soll an einem neuen Song von Lil Dicky mitgewirkt haben. Wie der Rapper selbst vor einigen Tagen via Twitter angekündigt hatte, wird der besagte Track inklusive Video bereits in der kommenden Woche veröffentlicht. Ob darin tatsächlich auch Justin zu hören sein wird, verriet er mit seinem Tweet hingegen nicht.

Könnte die angebliche Kollaboration ein vorzeitiges Bieber-Comeback bedeuten? Gemäß TMZ wäre dies ein Fehlschluss. Das Online-Magazin vermutet, dass die besagte Kollaboration mit Lil Dicky bereits vor Justins Auszeit stattgefunden habe.

Getty Images Justin Bieber im Dezember 2016 in Miami Beach

Getty Images Lil Dicky im Dezember 2015 in Miami Beach

Getty Images Justin Bieber im Dezember 2016 in Miami Beach

