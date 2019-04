"Avengers: Endgame" prescht voraus! Es ist bereits der 22. Teil der Marvel-Reihe, der bald in den Kinos laufen wird. Allein in Sachen Länge hat er bereits jetzt alle Rekorde geknackt – mit über drei Stunden wird er Kinobesucher doch ganz schön lange auf den Sesseln gefesselt halten. Am 24. April wird es die ersten Ausstrahlungen geben. Doch schon jetzt hat der neue Kinohit den Vorgänger "Infinity War" überholt!

Auf der US-amerikanischen Website Fandango können Filmfans schon im Voraus Tickets kaufen. Es steht außer Frage, dass auch "Infinity War" sich großer Beliebtheit erfreut – doch bereits in diesen Tagen wurden für den neuen Marvel-Streifen "Endgame" fünfmal so viele Tickets verkauft, wie im gleichen Zeitraum letztes Jahr für seinen Vorgänger. Das berichtet unter anderem auch das Branchenportal The Wrap. Vor allem am ersten Ausstrahlungswochenende seien die meisten Kinos in den USA bereits ausverkauft, so Ticket-Verkäufer Fandango.

Fans dürfen sich auf das Finale der Marvel-Saga in jedem Fall freuen – auch wenn sie sich für Tickets nun wohl ranhalten müssen. Unter anderem werden Chris Hemsworth (Thor), Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk) und Jeremy Renner (Hawkeye) in dem Streifen zu sehen sein und ein actionreiches Spektakel liefern.

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Hawkeye-Darsteller Jeremy Renner in "Avengers: Endgame"

ActionPress/UPPA/face to face Die Marvel-Helden aus "Avengers: Endgame", April 2019

ActionPress/Matrix Media Group/face to face Der Cast von "Avengers: Endgame", April 2019

