Für seine Rolle in Game of Thrones musste er mächtig schwitzen! Seit 2010 verkörpert Kit Harington (32) in der Fantasy-Serie die Figur des Jon Schnee – nach neun Jahren muss er nun Abschied nehmen von seinem Charakter. Ab 15. April wird die letzte Staffel des Erfolgformats in Deutschland ausgestrahlt. Bei einer Fan-Convention sprach Kit nun über seine Zeit am GoT-Set und gab dabei preis, dass er mit seinem Jon Schnee-Kostüm durchaus zu kämpfen hatte: Die Rüstung wog satte 15 Kilo!

"Das war ein gutes Workout", scherzte der Schauspieler bei der Walker Stalker Germany. Obwohl es nicht einfach gewesen sei, sich in dem Dress zu bewegen, konnte Kit seinem Aufzug auch etwas Positives abgewinnen. "Dadurch, dass die ganzen Kostüme einiges an Gewicht haben, bekam die Performance mehr Stärke", erklärte er. Zu Beginn der ersten Staffel sei sein Outfit erheblich leichter gewesen. Doch mit der Krönung von Jon Schnee zum "König des Nordens" veränderte sich auch dessen Kostüm – und die pelzbesetzten Umhänge lasteten immer schwerer auf den Schultern.

Die achte und letzte GoT-Staffel hält für die Fans ein großes Finale bereit: Wie der Promoclip zu den neuen Folgen vermuten lässt, könnte es darin zu einer Reunion von Jon und Serien-Schwester Arya kommen. Die beiden hatten zuletzt in Staffel eins einen gemeinsamen Auftritt.

Getty Images Kit Harington in New York im April 2019

United Archives GmbH / Actionpress Kit Harington und Iain Glen in "Game of Thrones"

SIPA PRESS / Action Press Kit Harington beim Giffoni Film Festival 2017

