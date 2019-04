Angela Finger-Erben (39) könnte nicht glücklicher sein: Sie befindet sich aktuell im dritten Schwanger-Trimester. Die "Guten Morgen Deutschland"-Moderatorin gab ihre Schwangerschaft im Februar überraschend in ihrer Sendung bekannt. Für die Blondine ist es bereits das zweite Kind – Töchterchen Anna wird also bald zur großen Schwester. Und lange muss sie bestimmt nicht mehr warten, bis sie den neuen Familienzuwachs in die Arme schließen kann: Angela zeigt stolz ihren bereits mächtigen Schwanger-Bauch!

Auf Instagram teilt die Temptation Island-Moderatorin stolz den neusten Schnappschuss: Darauf ist Angela am Strand mit einem breiten Grinsen zu sehen und präsentiert überglücklich die Baby-Kugel. "So, ich geh jetzt zum Sport! Lasst mich noch mal kurz überlegen, ähm doch nicht. Das soll so sein!", scherzte die 39-Jährige in der Bildunterschrift über ihre wachsende Körpermitte.

Ob Angela der Verlauf ihrer zweiten Schwangerschaft genauso schnell vorkommt, wie der ihrer ersten? 2016 machte die TV-Bekanntheit, die damals noch Tochter Anna im Bauch trug, im Promiflash-Interview klar: "Das geht alles so schnell und ich dachte, so eine Schwangerschaft zelebriert man jeden Tag, aber der Bauch wächst und wächst und wächst und man denkt sich so, das geht aber schnell, so ein neues Leben!"

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben, Moderatorin

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben, Moderatorin

Getty Images Angela Finger-Erben, Moderatorin

