Dagi Bee (24) steht total auf Lio! Erst vor wenigen Tagen enthüllte Bibi Claßen (26) den Namen ihres kleinen Sohnes, der bereits im Oktober vergangenen Jahres zur Welt gekommen ist. Die YouTuberin und ihr Mann Julian (25) hatten zunächst beschlossen, den Namen zum Schutze des Kindes nicht zu verraten – nun durfte es aber alle Welt wissen. Die Namenswahl sorgte offenbar vor allem bei Netz-Kollegin Dagi für eine Menge Begeisterung: Sie verriet in einem neuen Video, dass auch sie ihr Kind so hätte taufen wollen!

In einem aktuellen YouTube-Clip beantwortete Dagi zusammen mit ihrem Ex-Freund LionT (26) die Fragen neugieriger Fans. Als die beiden darauf angesprochen wurden, ob sie schon den kleinen Lio treffen durften, platzte es aus der 24-Jährigen heraus: "Ich habe ihn schon gesehen und der ist so süß. Der Name ist richtig schön. Ich glaube, der stand auch auf meiner Babynamensliste." Ihr sei der besondere Name in den Sinn gekommen, weil auf Ibiza ein Restaurant mit dem Name Lio's existiere – "Ich fand das immer so schön," schwärmte sie.

Noch denken Dagi und ihr Ehemann Eugen Kazakov (24) aber nicht daran, bald Nachwuchs zu bekommen. "Wir planen noch nicht", stellte die Beauty-Queen bereits vor einigen Wochen in ihrer Instagram-Story klar. Aber wer weiß, vielleicht denkt Dagi, wenn es dann mal irgendwann so weit ist, wirklich wieder darüber nach, ihr Kind Lio zu nennen.

