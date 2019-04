Diese Folge hatte es in sich! Nachdem sich die jungen Talente in der heutigen Episode von The Voice Kids in den Battles bereits in Dreier-Gruppen gegeneinander behaupten mussten, kämpften die Besten von ihnen im sogenannten Sing-Off vor ihren Coaches um Mark Forster (35), Lena Meyer-Landrut (27), Stefanie Kloß (34) und The Bosshoss um den Einzug in die nächste Runde: Jetzt stehen die acht Finalisten fest.

Den Anfang machte Davit aus Team Mark. Während seines Auftritts sorgte er mit seiner gefühlvollen Stimme zu "It's A Man's World" von James Brown für einen echten Gänsehaut-Moment – und schaffte es so locker in die nächste Runde. Als jüngste Teilnehmerin der Staffel sang sich die neunjährige Theodora nicht nur in die Herzen der Zuschauer, sondern auch ins Finale. In Stefanies Team konnten sich Lazaros und Lea durchsetzen. Stefanies Fazit: "Das war ein Knaller hier."

Auch mit dabei sind Erik und das Duo Mimi & Josefin aus dem Bosshoss-Team. Die drei konnten sich bereits in der vergangenen Woche qualifizieren. Die Runde perfekt machten dann noch Dio und Thapelo aus Team Lena. Die Ausnahmetalente katapultierten sich mit ihren Hammer-Stimmen direkt in das große Finale. Somit stehen jetzt alle Kandidaten fest, die sich im Finish nächste Woche gegeneinander behaupten müssen.

SAT.1/André Kowalski Davit, "The Voice Kids"-Teilnehmer 2019

SAT.1/André Kowalski Teodora und Mark Foster

© SAT.1/André Kowalski Lazaros und Stefanie Kloß bei "The Voie Kids"

© SAT.1/André Kowalski Dio und Lena Meyer-Landrut bei "The Voice Kids" 2019

© SAT.1/André Kowalski Erik und The Bosshoss bei "The Voice Kids" 2019



