Jetzt wird's turbulent! Nach der Trennung von Jason Jordan (30) – es war bereits der zweite Anlauf – überrascht Teen Mom-Star Leah Messer (26) im Netz mit der Rückkehr eines alten Bekannten: Glücklich vereint präsentiert sie sich hier mit Ex-Ehemann Jeremy Calvert! Die Trennung der beiden liegt mittlerweile fast vier Jahre zurück, dürfte vielen Fans aber noch in guter Erinnerung sein. Ein heftiger Rosenkrieg war damals nicht ausgeblieben. Nun also die Wende – vielleicht ein neues Liebesglück mit dem Ex?

"Am Ende des Tages werden wir immer ein Team sein", schreibt Leah zu ihrem Instagram-Post und lässt damit vieles offen. Beide strahlen auf mehreren Fotos dicht an dicht in die Kamera und die Follower wittern bereits ein Comeback. "Ich meine, ich wäre nicht schlimm, wenn ihr wieder zusammenkämt", schreibt einer und ein anderer formuliert noch deutlicher in Versalien und von einem roten Herz begleitet: "Kommt einfach wieder zusammen". Auch fast 190.000 Likes für den Beitrag sprechen eine klare Sprache.

Leah und Jeremy haben eine gemeinsame Tochter. Adalynn Faith wurde 2009 geboren und ist heute sechs Jahre alt. Aus einer früheren Ehe mit Reality-Darsteller Corey Simms hat Leah zudem zwei weitere Töchter, die Zwillingsschwestern Aliannah und Aleeah (9). Das Sorgerecht für ihre Töchter musste der "Teen Mom"-Star nach einem richterlichen Entscheid 2015 jedoch abgeben. Wenige Monate zuvor war Leah nach Drogenproblemen aus einer Entzugsklinik entlassen worden.

Getty Images Leah Messer 2017 in Nashville

Leah Messer / Instagram Leah Messer, "Teen Mom"-Star

Instagram / leahdawn92mtv "Teen Mom" Leah Messer mit ihren Töchtern

