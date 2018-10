Schon wieder alles vorbei! Teen Mom-Star Leah Messer (26) scheint mit der Männerwelt einfach kein Glück zu haben. Nach bereits zwei Scheidungen schien es so, als hätte die dreifache Mutter in ihrem neuen Freund Jason Jordan endlich den Richtigen gefunden. Selbst von Hochzeitsplänen soll schon die Rede gewesen sein. Nun ist dieses Liebesglück nach nur wenigen gemeinsamen Monaten offenbar wieder vorbei: Leah und Jason sollen sich getrennt haben!

Das verriet ein Insider nun dem Magazin Us Weekly. Demnach sei die Romanze der beiden – die sich erst in diesem Sommer kennengelernt haben – einfach zerbrochen. "Sie passen einfach nicht zusammen", wusste die Quelle. Dabei sah es doch so aus, als hätte das Liebeswirrwarr um Leah endlich ein Ende. Immerhin geriet die 26-Jährige vor wenigen Wochen im Netz über ihren Liebsten noch total ins Schwärmen.

Ob möglicherweise auch der Altersunterschied von 13 Jahren bei dem Liebes-Aus eine Rolle gespielt hat, ist nicht sicher. Besonders schwer wird diese Trennung aber sicherlich für Leahs Kids sein. Ihre drei Töchter sollen Jason nämlich schon total ins Herz geschlossen haben.

Instagram / leahdawn92mtv Leah Messer und Jason Jordan

Instagram / leahdawn92mtv Leah Messer, "Teen Mom"-Star

Instagram / leahdawn92mtv Leah Messer mit ihren Töchtern Adalynn, Ali und Aleeah

