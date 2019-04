Wow, was für eine Veränderung! Bei The Biggest Loser waren heute Emotionen pur angesagt – neben der krassen Gewichtsveränderung stand für die verbliebenden sieben Kandidaten Ercan, Michael, Annika, Melanie, Mario, Julian und Jenny auch noch ein professionelles Umstyling auf dem Programm. Als sich die Teilnehmer danach das erste Mal im Spiegel betrachten durften, flossen so einige Tränen. Einem fehlen beim Anblick des neuen Ichs sogar die Worte.

Beim Blick in den Spiegel konnte es Michael gar nicht fassen und war mehr als verblüfft über das Endergebnis: "Wow, puh, also da fehlen mir gerade echt die Worte." Dass er zu Hause von seinen Nachbarn teilweise gar nicht mehr wiedererkannt werde, mache dem 49-Jährigen dabei aber gar nichts aus: "Menschen laufen an dir vorbei, weil sie dich nicht wiedererkennen. Da kann ich nur sagen, dass ich alles richtig gemacht habe."

Laut den stolzen Coaches vollbrachte Annika von allen Mitstreitern die krasseste optische Veränderung. Die Blondine strahlte angesichts ihrer Transformation und zeigte sich mit neuem Selbstbewusstsein: "Sehr geil, die ist ganz schön heiß. Sehr cool! Man muss sich nicht mehr verstecken, ich kann zeigen, was ich hab." Wie findet ihr die umgestylten Kandidaten? Stimmt in der Umfrage ab!

© SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Michael

Anzeige

© SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Annika

Anzeige

© SAT.1 / Benedikt Müller Melanie, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2019

Anzeige

Copyright © SAT.1 Mario, Kandidat bei "The Biggest Loser"

© SAT.1 / Benedikt Müller Jenny, "The Biggest Loser"-Kandidatin

© SAT.1 / Benedikt Müller Julian, "The Biggest Loser"-Kandidat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de