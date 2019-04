Was für ein erbitterter Kampf! Nach neun Jahren Verlobungszeit hatte sich Jennifer Hudson (37) Ende 2017 von David Otunga (39) getrennt. Seitdem befindet sich die Sängerin in einem Sorgerechtsstreit mit dem Ex-Wrestler. Im Fokus steht aber nicht nur ihr gemeinsamer Sohn David Daniel Otunga Junior, sondern auch das Finanzielle. David fordert Geld von Jennifer unter anderem zum Wohnen, doch sie blockt ab!

"Nichts berechtigt David, in einem Haus zu wohnen, das mit Jennifers vergleichbar ist", heißt es in den Gerichtsdokumenten, die dem Magazin The Blast vorliegen. Um mögliche Zahlungen abzuwenden, soll die Musikerin darin weiter erklären: "Ein Kind mit einem Celebrity zu haben, sollte nicht die Basis dafür sein, David als jemanden zu sehen, der ein Kind zur Welt gebracht hat und der keine Mittel hat, um das Kind zu unterstützen." Außerdem führe Jennifer an, dass sie und David nie verheiratet gewesen sind. Sie sähe nicht ein, den Unterhalt "zur Versorgung des Kindes auf Wohnbeihilfen für David auszuweiten", wird sie zitiert. Ihr Ex-Verlobter solle sich lieber einen Job suchen und ein Jobtagebuch führen.

Im Jahr 2007 haben sich die beiden kennengelernt. Weniger als ein Jahr nach ihrem ersten Date hielt der Wrestler um die Hand der Sängerin an – zur Hochzeit kam es allerdings nie. Dafür erblickte Söhnchen David 2009 das Licht der Welt.

Jason Merrit / Getty Images David Otunga, Wrestler

Anzeige

Getty Images David Otunga Jr. und Jennifer Hudson

Anzeige

Valerie Macon/AFP/Getty Images David Otunga, David Otunga Jr. und Jennifer Hudson 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de