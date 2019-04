Ist er in Wirklichkeit ganz anders? Kaum jemand sonst sorgte bei Temptation Island für so viel Gesprächsstoff wie Salvatore Vassallo. Obwohl er als vergebener Mann in die Show ging, zeigte er offen seine Sympathie für Single-Lady Anastasiya Avilova (30) – in der finalen Folge küsste er das Playmate sogar. Im Gespräch mit Promiflash behauptete der Muskelmann jetzt: Er sei in dem Format gar nicht richtig dargestellt worden!

So erklärte der 27-Jährige: "Es wurden teilweise Aktionen aus dem Zusammenhang gerissen und es wurde häufig nicht gerade meine beste Seite gezeigt. Mir ist klar, dass es ein TV-Format ist, welches darauf basiert. Damit kann ich aber leben." Ihm sei es egal, wenn sich die Zuschauer anhand dieses Formats und der zusammengeschnittenen Eindrücke ein falsches Bild von ihm machen. "Wer mich kennt oder wirklich kennenlernt, der bemerkt schnell das Gegenteil", so Salva.

Trotzdem verriet der Tattoo-Fan Promiflash nach den Dreharbeiten, dass er einige seiner Handlungen heute als Fehler sehe und daraus lernen wolle. "Im Umgang mit einer Lebenspartnerin [...] werde ich zukünftig einiges anders machen", resümierte Salvatore seine Teilnahme an der Reality-TV-Show.

TVNOW Salvatore und Anastasiya bei ihrem Temptation-Date

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Kandidat 2019

