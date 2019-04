Joe Jonas (29) ist ein echter Game of Thrones-Fan! Am vergangenen Sonntagabend feierte die Erfolgsserie in den USA ihr großes Comeback: Mit der ersten Episode "Winterfell" wurde die finale achte Staffel eingeläutet. Bei den GoT-Bewunderern herrschte bereits monatelang riesige Vorfreude auf den 14. April – und auch die Stars sind echte Liebhaber des Formats. So auch Joe Jonas: Anlässlich der TV-Rückkehr von seiner Verlobten Sophie Turner (23), die in der Show Sansa Stark spielt, schmiss sich der Jonas Brother in ihr Kostüm!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Musiker kurz vor der Ausstrahlung der Staffel-Premiere ein kurzes Video, mit dem er für zahlreiche Lacher sorgte: Mit einer roten Langhaar-Perücke und in einem blauen Kleid schreitet der 29-Jährige in dem Clip durch einen Flur – währenddessen läuft im Hintergrund das "Game of Thrones"-Intro. Zu dem Post schrieb er scherzend: "Stimmung" – und heimste jede Menge amüsierte Reaktionen in den Kommentaren ein.

Besonders die prominenten Follower des Pop-Rockers hielten mit ihrer Begeisterung nicht hinterm Berg: Während seine Schwägerin Priyanka Chopra (36) den Beitrag mit "Zu gut!" versah, schrieb Sängerin Ciara (33): "Ich sterbe!" "Game of Thrones"-Star und Sophies BFF Maisie Williams (22) hingegen kommentierte da etwas zynischer: "Warum bist du so peinlich?"

HBO "Game of Thrones"-Plakat

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der "Game of Thrones"-Premierenfeier im April 2019

Getty Images Maisie Williams bei der Premiere der achten Staffel "Game of Thrones"

