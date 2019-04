Sylvie Meis (41) äußert sich zu ihrem Liebesleben! Erst vor einigen Tagen bestätigte die Moderatorin, dass sie sich von dem niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen getrennt habe – nach nur wenigen Monaten Beziehung. Seit der Scheidung von Fußball-Star Rafael van der Vaart (36) im Jahr 2013 war die Supertalent-Jurorin bereits mit sieben verschiedenen Männern liiert. In einem Interview verrät die 41-Jährige nun, wie sie zu dieser Zahl steht!

"Das ist doch nicht viel! Ganz ehrlich: Ich kenne so viele Single-Freunde, viele Girls, und die daten viel mehr als ich", macht das Model seinen Standpunkt gegenüber RTL klar. Sylvies Freundinnen seien alle auf Tinder und hätten Beziehungen ohne Ende. Da komme sich die ehemalige Let's Dance-Gastgeberin fast wie eine fromme Gottesdienerin vor: "Das hört sich an, als ob ich eine Nonne bin." Sie sei sogar überrascht, dass sie in den vergangenen sechs Jahren nur mit sieben Männern zusammen war: "Ich wusste es gar nicht. Ich dachte, es sind viel mehr."

Dass sie nicht nur die Anzahl ihrer Beziehungen, sondern auch ihr erneutes Liebes-Aus recht locker sieht, betonte die Gewinnerin des Bayerischen Fernsehpreises schon vor Kurzem. In einem Interview betonte Sylvie, dass sie auch als Single glücklich sei: "Keiner braucht mit mir Mitleid zu haben. Ich habe ein tolles Leben."

MEGA Bart Willemsen und Sylvie Meis in Miami

Christian Augustin/Getty Images Sylvie Meis und Rafael van der Vaart 2012 bei einem Event in Hamburg

Starpress/WENN.com Sylvie Meis und Charbel Aouad in Hamburg

