Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) zusammen in einer Mannschaft? Kaum vorstellbar, nachdem die beiden TV-Moderatoren sich in Sendungen wie "Das Duell um die Welt" oder "Die beste Show der Welt" immer nur duelliert haben. Umso überraschender ist es, dass die beiden Fernseh-Querulanten jetzt an einem Strang ziehen werden: In ihrer neuen Show wollen sie unter Beweis stellen, dass sie auch als Team funktionieren!

Mit dem Format "Joko und Klaas gegen ProSieben", das am 28. Mai in die erste Runde geht, haben die beiden Ex-Circus HalliGalli-Stars endlich etwas gefunden, wofür sich der gemeinsame Kampf lohnt. In verschiedenen Spielrunden wollen sie andere ProSieben-Moderatoren und -Redaktionen plattmachen – und haben dabei ein besonderes Ziel vor Augen: Die Siegprämie besteht aus 15 Minuten Live-Sendezeit zur völlig freien Gestaltung! Joko hat es im Gespräch mit dem Sender auf den Punkt gebracht: "Drei Stunden Show, um am Ende 15 Minuten Spaß zu haben – so lässt sich unsere gesamte Karriere beschreiben."

Aber ob das gut geht zwischen Joko und Klaas? In der Vergangenheit haben sich die beiden nämlich mit Sticheleien und fiesen Aufgaben gegenseitig übertroffen. Klaas jedenfalls bereitet das "Wir" jetzt schon Kopfschmerzen: "Ich bin in Vulkane geklettert, wurde von einem Hai gebissen und bin von so ziemlich jedem Gebäude der Welt gesprungen. Wenn wir jetzt gemeinsam gegen unseren Sender antreten sollen, bin ich eher amüsiert. Sorgen macht mir bei 'Joko und Klaas gegen ProSieben' nur eins: das 'und'", witzelte der "Late Night Berlin"-Moderator gegenüber ProSieben.

Andreas Rentz/Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Anzeige

Instagram / officallyjoko Joko Winterscheidt beim "Duell um die Welt"

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Klaas Heufer-Umlauf bei der 1Live Krone in Bochum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de