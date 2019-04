Wer folgt auf Michael Michalsky (52)? In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel hatte Heidi Klum (45) den Designer und ehemaligen Jury-Kollegen mit der Aufgabe betraut, die verbliebenen Kandidatinnen auf ihre Model-Qualitäten zu überprüfen: Neun Mädchen haben dieser Prüfung standgehalten und befinden sich noch immer im Rennen um den begehrten Topmodel-Titel. Welchen Gast-Coach müssen die Nachwuchs-Mannequins wohl in der kommenden Woche von sich überzeugen?

Obwohl die nächste GNTM-Folge erst am kommenden Donnerstag ausgestrahlt wird, lüftete ProSieben das Geheimnis um Heidis nächsten Special-Guest bereits jetzt. So geht aus dem Trailer zu Folge zwölf nämlich hervor, dass Michaels Nachfolgerin keine Geringere ist als das Society-Girl Paris Hilton (38)! "Lasst die Party beginnen!", freut sich Heidi im Clip bereits auf die Unterstützung der Kult-Blondine.

Kandidatin Lena scheint mit der Wahl der Model-Mama hingegen alles andere als glücklich zu sein. "Pass auf meine Haare auf! Pass auf mein Make-up auf", äfft sie das It-Girl in der Vorschau genervt nach. Ob es sich Lena mit dieser Aktion mit Paris verscherzen wird?

