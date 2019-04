Was für ein niedliches Geburtstagskind! Der älteste Spross von Prinz Carl Philip (39) und Prinzessin Sofia (34) hat ein weiteres aufregendes Lebensjahr hinter sich: Prinz Alexander (3) feiert heute bereits seinen dritten Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages veröffentlichten seine stolzen Eltern nun ein neues Foto des Mini-Royals im Netz – und das beweist mal wieder, wie sehr der süße Fratz seinem Papa ähnelt!

Mit einem zuckersüßen Bild auf Instagram wurde der Prinz geehrt. "Heute wird Prinz Alexander drei Jahre alt!", kommentierte das Königshaus den Schnappschuss. Auf der Aufnahme neigt er seinen Kopf zur Seite und lächelt glücklich in die Kamera, sodass seine Zahnlücke deutlich zu sehen ist – dazu trägt er einen Eulen-Pullover, der perfekt mit seinen goldenen Engelslöckchen harmoniert. Unter dem Pic finden sich bereits zahlreiche Glückwünsche an den royalen Knirps.

Ob Ausflüge im Grünen oder in der Schneelandschaft – in seinem letzten Lebensjahr hat Alexander einiges erlebt. Sein neugieriger Blick auf dem neuen Bild lässt erahnen, wie gespannt er auf die kommenden Monate ist. Findet ihr, dass der Mini-Royal seinem Papa ähnelt? Stimmt in der Umfrage ab!

