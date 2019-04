Der diesjährige Karfreitag dürfte für Prinz Philip (97) ein ganz besonderer werden! Der Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. (92), an deren Seite er bereits seit über 70 Jahren ist, überschreitet nämlich durch sein Alter eine ganz besondere historische und familiäre Grenze. An exakt diesem Tag überholt er nämlich all seine Verwandten: Noch kein Angehöriger der britischen Königin Victoria ist bisher älter geworden, als Prinz Philip!

Philip wird nämlich am 19. April genau 97 Jahre und 313 Tage alt – ein Rekord! Mit diesem stolzen Alter überholt er nun Prinzessin Alice oder die Gräfin von Athlone, eine von Victorias Enkelinnen. Und nicht nur diesen Meilenstein hat er geschafft: Er ist schließlich das älteste Königshaus-Mitglied, das noch am Leben ist. Seit 2017 ist der Dreifach-Vater allerdings nicht mehr so häufig in der Öffentlichkeit zu sehen, mittlerweile ist Philip im Ruhestand.

Und auch in diesem Lebensabschnitt ändern sich noch Dinge für den 97-Jährigen: Nachdem er im Januar dieses Jahres einen Autounfall gehabt hatte, bei dem die Fahrerin des anderen Wagens verletzt wurde, ist er auf ein Gefährt mit weniger PS umgestiegen: Fotos der Daily Mail zeigten Philip auf einem Kutschbock! Viele andere Optionen boten ihm sich Ende März nicht – nach der verhängnisvollen Fahrt musste er seinen Führerschein abgeben.

Getty Images Prinz Philip, Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla

Getty Images Prinz Philip bei Prinz Harry und Herzogin Meghans Hochzeit

Getty Images Prinz Philip im April 2018

