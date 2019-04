Das Bachelor-Paar ist total in Love! Seit die letzte Folge der Kuppelshow vor einigen Wochen ausgestrahlt wurde, schweben Jennifer Lange und Andrej Mangold (32) auch öffentlich im Liebesglück. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie im Netz keine gemeinsamen Bilder von sich teilen oder ganz offen von ihrer Zuneigung und Verbundenheit schwärmen. Doch wie sieht es bei dem Paar eigentlich mit den magischen drei Worten aus? Promiflash hat beim Rosen-Couple nachgefragt, ob das erste "Ich liebe dich" schon gefallen ist…

Während des Interviews im Hotel Zhero in Ischgl offenbarte der Basketballer: "Nein, so weit waren wir noch nicht", was die Zumbatrainerin nach einem schüchternen Lachen bestätigte. Dafür fand der Redefluss beim Thema geliebte Eigenschaften jedoch kein Ende. Jenny beschreibt Andrej: "Er ist halt einfach ein sehr, sehr liebevoller Mensch. Auch sehr emotional." Andrej erwiderte daraufhin: "Ich kann mit allem zu ihr kommen, sie hat immer einen Rat für mich. Sie ist eine loyale Person, liebherzig und ich könnte hier noch stundenlang weitermachen", witzelte er und drückte seiner Liebsten einen Kuss auf. Lange kann es bis zum großen Liebesgeständnis also wohl nicht mehr dauern.

Dafür sind sie in Sachen Alltag aber schon einen Schritt weiter: Die Turteltauben wohnen nun gemeinsam in Bonn und das soll äußerst harmonisch ablaufen. "Wir fungieren wirklich sehr gut als Team und ich bin unglaublich froh. Wir ergänzen uns da wirklich sehr gut", betonte der 32-Jährige kürzlich gegenüber RTL.de.

Promiflash Jennifer Lange und Andrej Mangold

Anzeige

RHEINPRESS Andrej Mangold und Jennifer Lange in Bonn

Anzeige

gbrci/Future Image Andrej Mangold und Jennifer Lange bei einer Autogrammstunde in Hamburg, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de