Vor zwei Monaten musste die Fashion-Welt einen tragischen Verlust verkraften: Am 19. Februar 2019 verstarb Karl Lagerfeld (✝85) im Alter von 85 Jahren. Chanel-Biografin Justine Picardie kennt den Modezar seit Ende der 90er Jahre und arbeitete daher sehr lange mit ihm zusammen. Nun offenbarte sie in einem Nachruf private Dinge über ihn, die bisher kaum einer wusste. So soll Karl Angst davor gehabt haben, über den Tod zu sprechen.

Die 58-Jährige gedenkt ihres Vertauten in der Mai-Ausgabe der deutschen Harper’s Bazaar und verriet unter anderem, wie der Designer zum Thema Tod stand: "Karl schäumte über vor Leben und hatte Angst, über den Tod zu reden." Er soll jedoch an Geister geglaubt und keine Angst vor ihnen gehabt haben – "im Gegenteil", meint Justine. Über seine Wunsch-Beerdigung hatte Karl zu Lebzeiten dagegen offen gesprochen: Sein Wunsch war es, verbrannt zu werden.

Dieser wurde ihm schließlich drei Tage nach seinem Tod auch erfüllt. Seine Asche wurde in der französischen Stadt Nanterre beigesetzt. Zahlreiche Promis erwiesen ihm die letzte Ehre – darunter Karls jahrelange Weggefährten wie Vogue-Chefin Anna Wintour (69) und Designer Tom Ford (57).

Getty Images Karl Lagerfeld, Chanel-Designer

Getty Images Karl Lagerfeld bei einer Chanel-Show, 2012

Getty Images Karl Lagerfeld im März 2005

