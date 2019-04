War das etwa nur ein verrückter Zufall? Vor wenigen Tag gab Fußballer und Ex-Promi Big Brother-Kandidat Umut Kekilli (35) gegenüber Promiflash bekannt, dass er sich von seiner Freundin getrennt habe und aktuell wieder Single sei. Beinahe zeitgleich bestätigte auch das Management seiner Ex Natascha Ochsenknecht (54), die Trennung des Models von Oliver Schumann. Bahnt sich da etwa nach dem Liebes-Aus im Winter 2017 wieder was bei Umut und Natascha an?

Fast zehn Jahre lang führten die beiden eine On-Off-Beziehung. Gegenüber RTL schwärmte Umut nun von seiner Ex-Lebensgefährtin: "Wir haben uns sehr gut ergänzt früher, ich habe sie blind verstanden. Sie hat ein gutes Herz und sie ist eine tolle Frau." War das Timing der Trennungs-Bekanntgaben etwa abgesprochen? Der Frauenschwarm erklärte lächelnd: "An dem gleichen Tag! Da musste ich schon schmunzeln." Das klingt, als sei das Ganze eher ein Produkt des Zufalls.

Können sich die Fans vielleicht trotzdem Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback machen? "Es ist alles gut so weit. Wir haben derzeit keinen Kontakt und es ist gut so, wie es gerade ist", offenbarte Umut. Ein klares Nein hört sich anders an!

WENN.com Natascha Ochsenknecht auf der Mercedes-Benz Fashion Week im Januar 2019

Thomas Lohnes/Getty Images Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht bei den Duftstars Awards 2014

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli im März 2019 in April

