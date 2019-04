Erst vor Kurzem wurde Barbara Palvin (25) zum Victoria's-Secret-Engel ernannt – doch um es in den Unterwäsche-Himmel zu schaffen, ist harte Arbeit angesagt. Die meisten Models träumen ein Leben lang davon, bei einer Show des berühmten Labels laufen zu dürfen und nehmen dafür harte Trainings und strenge Diäten in Kauf. Auch bei Barbara war mehr als nur Glück im Spiel – nun verriet sie, wie sie sich ernährt, um ihren Traumbody in Form zu halten.

Mit gerade einmal zwölf Jahren wurde Barbara in ihrer Heimat Ungarn auf der Straße entdeckt – seither hat sie eine glänzende Karriere hingelegt. "Ich habe mich tatsächlich nie darauf vorbereitet, ein Engel zu werden. Stattdessen habe ich mir Zeit genommen und an mir selbst gearbeitet", erklärt die Beauty Hollywood Life. Ein wichtiger Faktor sei Selbstliebe gewesen. Doch auch ihre Ernährung spiele eine Rolle: "Zum Frühstück esse ich über Nacht eingeweichte Haferflocken, mittags mache ich gebackenes Hühnchen mit gegartem Broccoli, Blumenkohl oder Süßkartoffelpüree. Ich versuche, immer Fleisch und Gemüse oder Fisch und Gemüse zu essen. Zum Abendessen gibt es etwas Leichtes oder ich esse einen Becher Eiscreme – ganz unterschiedlich."

Das klingt nach einer nicht allzu harten Diät und führt offenbar dennoch zu einem echten Traumkörper. Aber nicht nur im Job, auch in der Liebe läuft es bei Barbara spitze: Sie ist seit einiger Zeit glücklich mit Schauspieler Dylan Sprouse (26) liiert.

Pascal Le Segretain/Getty Images Barbara Palvin bei der Eröffnung des 73. Filmfestivals in Venedig

Thomas Concordia/Getty Images for Swarovski Model Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin bei einem Prada-Event, September 2018

