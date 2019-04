Nach anderthalb Jahren ist es zwischen Bella Thorne (21) und Mod Sun aus und vorbei! Aufsehen erregte nicht nur die Trennung an sich – sondern auch der Polizeieinsatz in Mods Anwesen. Die Schauspielerin hatte ihre Sachen abholen wollen, doch davon wusste ihr Ex anscheinend nichts. Kurzerhand riefen Freunde des Rappers die Polizei. Inwieweit Mod in diese Aktion involviert war, ist nicht bekannt. Doch Fakt ist – er hofft auf ein Liebes-Comeback mit Bella!

TMZ fing den Musiker am Freitag am Flughafen in Los Angeles ab, als er zugab, dass der Einsatz in seinem Zuhause nichts mit Unmut gegen seine Ex zu tun hatte – ganz im Gegenteil: Er offenbarte, dass er sie immer noch liebe und auch immer lieben werde. Er würde sich sehr darüber freuen, wenn Bella und er wieder zusammenkommen würden.

Bella scheint die Beziehung aber bereits abgehakt zu haben. Zumindest wurde sie turtelnd mit dem italienischen Musiker Benjamin Mascolo gesichtet. Bei einem gemeinsamen Mittagessen in San Diego wirkten die beiden total verkuschelt und sehr vertraut. Ob Mod da überhaupt noch eine Chance hat? Stimmt ab!

Getty Images Mod Sun und Bella Thorne

Getty Images Mod Sun und Bella Thorne

Ben Gabbe/Getty Images for Sherri Hill, Instagram/b3nm Bella Thorne und Benjamin Mascolo

