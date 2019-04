Adeles (30) Fans wünschen sich nach den traurigen Liebes-News wenigstens ein musikalisches Highlight! Seit Freitagnacht ist es offiziell: Die Sängerin und ihr Mann Simon Konecki haben sich nach acht Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe getrennt. Mit Hits wie "Someone like you" und ganzen Alben wie dem 2011 erschienenen "21" bewies Adele in der Vergangenheit schon, dass sie solche Lebensereignisse zu musikalischen Kompositionen inspirieren. Wohl auch deshalb wünschen sich zahlreiche User im Netz nun ein ganzes Album von Adele – am besten voller Herzschmerz-Balladen.

Nur Stunden nach der offiziellen Trennungsnachricht gingen die Spekulationen der Fans auf Twitter besonders in eine Richtung: "Es ist so traurig zu hören, dass Adele und ihr Mann sich getrennt haben. Auf der anderen Seite wird es dann aber hoffentlich auch eine sensationelle Platte darüber geben!" Ein anderer User reagierte sogar noch emotionaler im Netz: "Diese Trennung bricht mir das Herz, aber es wird einfach ein verdammt gutes Album werden. Oh Gott, ich werde so viele Taschentücher brauchen!"

Anderen Followern der 30-Jährigen ging das eindeutig zu weit. Sie empfanden die musikalischen Erwartungen an Adele als unsensibel und unangebracht. "Stellt euch vor, ihr beendet eine jahrelange Beziehung, aus der sogar ein Kind hervorgegangen ist und die ganze Welt reagiert nur mit: 'Juhu, eine neue CD!'", regte sich ein Fan auf. Fest steht laut New Musical Express zumindest, dass die Musikerin seit Juni 2018 an einer neuen Scheibe arbeitet. Das Album soll im Dezember dieses Jahres erscheinen.

ActionPress / Richard Young / REX Shutterstock Simon Konecki und Adele Adkins

Anzeige

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2017

Anzeige

ActionPress / AdMedia / face to face Adele, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de