Bei Temptation Island sorgte er wohl für die meisten Skandale! Salvatore Vassallo ließ in dem Fremdflirt-Format nichts anbrennen. Vor allem bei Verführerin Anastasiya Avilova (30) lief der TV-Casanova zu Hochtouren auf – sehr zum Ärger seiner Freundin Christina Dimitriou. Aber auch die Single-Ladys waren von Salvas Verhalten alles andere als begeistert. Kandidatin Giulie Santana verriet Promiflash: Die Frauen-Truppe brach geschlossen den Kontakt zu dem Essener ab.

"Wir fanden Salvas Aktion und seine Äußerungen in der Villa respektlos. Sein Verhalten war einfach asozial", erklärte die Studentin im Interview mit Promiflash. Von daher zogen Giulie und ihre Kolleginnen nach den Dreharbeiten einen klaren Schlussstrich. "Ich kann sagen, von uns Single-Frauen will keiner mehr etwas mit Salvatore zu tun haben", stellte die Blondine klar.

Was wohl der einstige Take Me Out-Teilnehmer von dieser klaren Ansage hält? Dem ist das vermutlich relativ schnuppe, denn er betonte erst kürzlich: "Keine der Frauen war mir jemals wichtig und dementsprechend kann ich auch sehr gut auf die verzichten."

