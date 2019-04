In der zweiten Game of Thrones-Episode geht es bereits mächtig zur Sache! Derzeit laufen die finalen Episoden der Erfolgsserie und die Zuschauer werden endlich die Antworten bekommen, auf die sie schon so lange gewartet haben: Wer wird am Ende siegen – die Menschen oder die Weißen Wanderer? Wer landet auf dem begehrten Eisernen Thron? Zwar sind die wichtigsten Fragen bisher nicht beantwortet worden – doch dafür wurden in der zweiten "Game of Thrones"-Folge nun andere spannende Aspekte aufgeklärt!

Achtung, Spoiler!

Über mehrere Staffeln flirteten Adels-Tochter Arya Stark (Maisie Williams, 22) und Schmied Gendry (Joe Dempsie) heftig, sie fanden aber nie zueinander – durch die aktuellen superheißen Sexszenen wurde die Fan-Theorie, dass zwischen den beiden noch etwas laufen wird, jetzt aber bestätigt! Auch, wie Drachenmutter Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) darauf reagiert, dass ihr neuster Bettgefährte Jon Schnee (Kit Harington, 32) ihr Neffe ist und ihr somit durchaus ihr Anrecht auf den Eisernen Thron streitig machen könnte, ist in Episode zwei zu sehen: Die Königin des Nordens ist nicht gerade angetan und will ihm erst nicht glauben! Ob diese neue Wendung auch ihre Beziehung zueinander zerstören wird, ist aber noch unklar, denn ihr Gespräch wurde von der Ankunft der Weißen Wanderer in Winterfell unterbrochen – somit wurde die Frage, wann die bösen Zombies schließlich ankommen werden, ebenfalls geklärt.

Auch das Schicksal von Jons weißem Schattenwolf Geist, der für mehrere Staffeln wie vom Erdboden verschluckt war, beschäftigte die Zuschauer lange. Nun tauchte sein treuer Begleiter endlich wieder auf! Zudem wurde eine Storyline fortgeführt, die in der allerersten "Game of Thrones"-Episode begann: Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau, 48) verkrüppelte den jungen Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright, 20) damals, in dem er ihn aus einem Fenster schubste – jetzt trafen sie sich wieder und Bran zeigte sich überraschend großmütig!

