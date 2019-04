Sie sind das neue Bachelor-Traumpaar! Seit dem vergangenen Dezember gehen Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange gemeinsam durchs Leben. Nach der Kuppelshow lernten sie sich immer intensiver kennen und zogen sogar bereits in eine gemeinsame Wohnung. Verliebter könnte das Rosen-Couple wohl kaum sein. Aber wie sehr sind die beiden schon im Pärchenmodus? Im Promiflash-Interview plauderten sie nun ihre Spitznamen aus.

Während des Gesprächs im Hotel Zhero in Ischgl erklärte der 32-Jährige dann: "Also, ich glaube ganz klassisch. Ich nenne sie ganz oft einfach Babe oder Schatz. Aber das sind ja so die klassischen Kosenamen in einer Beziehung, glaube ich", wo ihm die Zumbatrainerin nur zustimmen konnte. Sonderlich ausgefallen muss es für sie in diesem Bereich auch nicht zugehen. "Irgendwelche witzigen Sachen haben wir noch nicht. Aber das kommt vielleicht noch", ließ Andrej weiter durchblicken.

Ebenso etwas Zeit braucht es vermutlich noch bei den großen romantischen Gesten des Paares: Die drei magischen Worte kamen bisher noch keinem der beiden über die Lippen. Doch dafür ist ihr Zusammenleben aktuell sehr harmonisch und liebevoll.

RHEINPRESS/ Actionpress Andrej Mangold und Jennifer Lange in Bonn, 2019

Promiflash Jennifer Lange und Andrej Mangold im Promiflash-Interview im März 2019

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold

