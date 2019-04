Wie ist das Verhältnis zwischen Herzogin Meghan (37) und Herzogin Kate (37)? Diese Frage stellen sich Fans der britischen Königsfamilie seit Jahren. Denn immer wieder tauchen Spekulationen auf, die Schwägerinnen würden sich nicht leiden können. Nun tauchte jedoch ein alter Blog-Post der ehemaligen Schauspielerin Meghan auf – und der zeigt: Vor vier Jahren schwärmte sie in höchsten Tönen von der Duchess of Cambridge!

Bevor Meghan zur Herzogin von Sussex wurde, führte sie einen Blog mit dem Namen "The Tig", in dem sie über Themen schrieb, die sie interessierten – zum Beispiel das Dasein als Prinzessin. Als Einleitung zu einem Interview mit der libyschen Prinzessin Alia Al Senussi äußerte sie sich auch zu Kate, die sie damals noch nicht persönlich kannte: "Erwachsene Frauen scheinen diese Kindheitsfantasie zu bewahren. Schauen Sie sich nur den Prunk und die Umstände der königlichen Hochzeit [von William und Kate] und die endlosen Unterhaltungen über Prinzessin Kate an", war laut The Sun in dem mittlerweile gelöschten Blog zu lesen.

In dem Eintrag schrieb sie auch, dass kleine Mädchen davon träumen würden, Prinzessinnen zu sein. Ob die 37-Jährige zu diesem Zeitpunkt auch nur ansatzweise geahnt hat, dass sie vier Jahre später Prinz Harry (34) heiraten würde? Vermutlich eher weniger: Ein kürzlich aufgetauchtes altes Interview zeigt, dass Meghan früher noch kein großes Interesse an dem 34-Jährigen hatte.

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan im Juli 2018

Anzeige

ActionPress Herzogin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan am Commonwealth Day 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de