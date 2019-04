Osterfieber im Hause Tews! Seit Christian Tews (38)' Liebessuche in der vierten Staffel von Der Bachelor hat sich sein Leben rundum verändert – na ja, fast: Der einstige Rosenkavalier genießt zwar bis heute die Gesellschaft von gleich einigen Ladies, allerdings handelt es sich mittlerweile um die Mitglieder seiner Bilderbuchfamilie. Der Geschäftsmann und seine Frau Claudia Lösch sind stolze Eltern ihrer Töchter Paulina und Marlena, die auf ihrem aktuellen Feiertagsfoto besonders entzücken!

Auf seinem Instagram-Account hält der prominente Papa regelmäßig seine Liebste und seine Kinder mit süßen Schnappschüssen fest. So auch am diesjährigen Osterfest: An Ostermontag überrascht Christian seine Follower mit einem Festtagsgruß von seiner ganzen Familie. Als wären die farblich aufeinander abgestimmten Outfits der vier nicht genug, dürfte vor allem der Anblick der Zwillingsmädels für Begeisterung sorgen. In ihren niedlichen roten Karokleidern und weißen Jäckchen stehlen die Twins ihren Eltern doch glatt die Show!

Neben Paulina und Marlena ziehen Christian und Claudia außerdem noch weitere Schützlinge groß. Die Geschäftsfrau hat noch ältere Kinder. Sie brachte ihre Tochter Julia und ihren Sohn Max in die Ehe mit dem ehemaligen TV-Junggesellen.

Instagram / tews.christian/ Christian Tews, TV-Star

Instagram / tews.christian/ Christian Tews und seine Töchter

Instagram / tews.christian/ Christian Tews und seine Kinder

