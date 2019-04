Giulie Santana hat große Pläne! Die Münchnerin ist nicht nur im Netz ein kleiner aufsteigender Stern. Mit rund 70.000 Followern hat die Jura-Studentin das Zeug zur Influencerin. Auch bei Temptation Island sorgte die Blondine für viel Unterhaltung. An der etwas anderen Kuppelshow hatte der Single zwar viel Freude – doch Giulie kann sich für die Zukunft noch ganz andere TV-Formate vorstellen.

Wie die 21-Jährige nun im Promiflash-Interview in der Shisha-Bar Rauchwolke in Berlin offenbarte, habe sie da ganz konkrete Wünsche: "Zum Beispiel Promi Big Brother würde mir megagut gefallen. Ich glaube, da könnte ich noch mal nähere Einblicke von meinem Leben und mir als Person preisgeben." In der Containershow würde sie für die Zuschauer liebend gerne ein ultimatives Entertainment-Paket schnüren und ist überzeugt, dass sie die Richtige für diesen Job ist. "Das würde sicherlich sehr gut ankommen und ich hätte da auf jeden Fall richtig Bock, Vollgas zu geben", beteuerte sie.

Doch ganz eingleisig fährt Giulie in Sachen Karriereplanung nicht. "Ich muss natürlich auch an die Zukunft denken. Man kann sich nicht immer nur blind auf das Show-Business verlassen." Deswegen werde sie ihr Studium unbedingt fortführen. Was sagt ihr zu Giulie bei Promi BB? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Kandidatin bei "Temptation Island" 2019

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Reality-TV-Sternchen

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Reality-Star

