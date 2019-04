Dieser Reality-TV-Star dürfte in den vergangenen Jahren einige schlaflose Nächte erlebt haben – und offenbar hat Vinny Guadagnino (31) davon ziemlich viele in anregender Gesellschaft verbracht. Darf man dem 31-Jährigen glauben schenken, der vor allem durch die beliebte MTV-Show Jersey Shore bekannt ist, dann hatte der Italo-Amerikaner einen ziemlichen Lauf – und so viele Schäferstündchen, dass er sie selbst nicht mehr zählen kann. Sogar Sex mit 1000 Frauen, würde er nicht ausschließen!

"Mit wie vielen Frauen hast du schon geschlafen. Sind es mehr als hundert?", fragte Moderator Gregg Giannotti im Zuge eines Interviews der Radiosendung Boomer and Gio. "Mehr", gab der TV-Hottie zu. Auch auf die Frage, ob es mehr als 500 seien, konnte der Frauenheld nur diese verschmitzte Antwort geben: "Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau, ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich gerade ekelhaft", gestand Vinny beschämt, um sogleich aber zu betonen: "Es waren zehn Jahre, ich hatte einfach eine gute Zeit." Und diese war offenbar nicht nur richtig gut, sondern auch ganz schön heiß. Denn auch mit 1.000 Frauen geschlafen zu haben, schloss Vinny nicht aus. "Könnte schon sein", erklärte er bescheiden.

Er befürchte jedoch nicht, dass die Frage nach den vergangenen Sexpartnern in einer künftigen Beziehung zum Problem werden könnte: "Das ist eine Frage, die Männer Frauen stellen. Frauen stellen Typen diese Frage nicht." Derzeit ist Vinny in seiner neuen Reality-Serie "A Double Shot at Love" auf der Suche nach der wahren Liebe.

Jason Smith/Everett Collection/ ActionPress Vinny Guadagnino, Reality-TV-Star

Instagram / vinnyguadagnino Vinny Guadagnino, Reality-Star

Instagram / vinnyguadagnino Vinny Guadagnino, "Jersey Shore"-Star

