Gil Ofarim (36) ist wieder im Tonstudio! Schon seit Jahren warten seine Fans auf eine neue Platte des Rockmusikers. Zwar trat der Let's Dance-Sieger von 2017 in letzter Zeit immer wieder bei Konzerten auf, performte dabei aber lediglich alte Stücke wie "Man in the Mirror", "In Your Eyes" und vereinzelte neue Songs – doch nun haben seine Groupies allen Grund zu jubeln: Gil arbeitet endlich an neuer Musik!

Das verkündete der 36-Jährige jetzt in einem emotionalen Statement via Instagram. "Ich verbringe gerade nur wenig Zeit auf Social Media oder in irgendwelchen TV-Shows, auf Red Carpets [...], ich bin zurück bei meiner Herkunft... der Musik", begann Gil seine lange Botschaft und offenbarte: "Ich arbeite an einer Platte." Er habe in letzter Zeit viel erlebt und deswegen einiges zu erzählen, das er in Songs verarbeiten will.

"Momentan schreibe ich zusammen mit großartigen anderen Songwritern ununterbrochen, auch um meinen Horizont zu erweitern", berichtete der Sänger weiter und setzte zum Abschluss den Hashtag "#Gil is back", zu deutsch: "Gil ist zurück" unter seinen Beitrag. Freut ihr euch schon auf seine neuen Lieder? Stimmt ab!

