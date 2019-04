Alle sind scharf auf den brandneuen Avengers-Streifen! Am Montag lief der heiß ersehnte Film "Avengers: Endgame" endlich in Los Angeles an. Der offizielle Start des Superhelden-Spektakels rief allerdings nicht nur die Hauptdarsteller Paul Rudd (50), Chris Evans (37) und Co. auf den Plan. Zur Weltpremiere im Convention Center in Downtown L.A. erschien ein riesiges Aufgebot von Stars und es wimmelte nur so vor coolen Helden in heißen Looks!

Der männliche Teil des hochkarätigen Casts – Robert Downey Junior (54), Chris Hemsworth (35) und Rocket-Stimme Bradley Cooper (44) – beeindruckte die Fotografen auf dem roten Teppich in erstklassigen Anzügen. Aber auch Scarlett Johansson (34) sorgte mit ihrem schillernden Kleid mit sexy Rückenausschnitt für viel Jubel. Der Star des Films, Brie Larson (29) alias Captain Marvel, zog in einem tief ausgeschnitten, metallisch schimmernden Kleid mit hohem Beinschlitz jedoch besonders viele Blicke auf sich. Während sich Danai Gurira (41) und Zoe Saldana (40) in knalligem Pink blicken ließen, hielt es Gwyneth Paltrow (46) zumindest farblich etwas schlichter: Ihr schwarzes, hochgeschlossenes Kleid kombinierte sie mit einem gleichlangen Blazer – das Highlight des Looks waren ihre gekonnt in Szene gesetzten Beine.

Cobie Smulders (37), im Film als Agentin Maria Hills zu sehen, kombinierte alle Hingucker der Outfits ihrer Kolleginnen: Sie trug ein tief ausgeschnittenes Kleid, das ebenfalls mit einem Beinschlitz daherkam, und zwar in einem aufregenden Rot. Aber nicht nur die coolen "Avengers: Endgame"-Helden konnten die Premiere des aktuellen Teils nicht erwarten: Keine Geringere als Hollywood-Ikone Natalie Portman (37) besuchte die Veranstaltung zu Ehren des jüngsten Marvel-Projekts. Sie war zuletzt 2013 in der Action-Reihe zu sehen gewesen.

Getty Images Robert Downey Jr. bei bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Chris Hemsworth bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Bradley Cooper bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Scarlett Johansson bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Danai Gurira bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Zoe Saldana bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Cobie Smulders bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Natalie Portman bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles



